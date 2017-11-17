Госдума отклонила законопроект об ограничении наценок на продукты

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Госдума отклонила в первом чтении законопроект о государственном регулировании цен на продовольственные товары, который ограничивает торговые надбавки на них.

Документ, внесенный депутатами от КПРФ, наделяет правительство РФ полномочиями по установлению предельных размеров торговых наценок на отдельные виды продовольственных товаров и предельных размеров удельного веса отдельных видов импортной сельхозпродукции и продовольствия, допустимых в ассортименте реализуемых товаров.

При этом региональные органы власти наделяются полномочиями по установлению перечня отдельных видов продовольствия, на которые устанавливаются предельные значения торговых наценок. Причем с учетом местной специфики этот перечень может быть лишь расширен по сравнению с установленным правительством РФ. Однако уровень предельных значений торговых наценок, устанавливаемых на региональном уровне, не может превышать установленных кабмином.

Против принятия законопроекта выступили думский комитет по экономической политике и правительство РФ. При этом комитет обратил внимание, что введение госрегулирования цен на продукты питания только в РФ не соответствует принятым в рамках ЕАЭС международным договоренностям в части скоординированной, согласованной и единой политики в отраслях экономики и противоречит законодательству РФ.

Комитет также считает недопустимым установление в регионах различающихся перечней товаров и наценок на них, поскольку это фактически означает введение регионального ценообразования, что противоречит статье 8 Конституции (в РФ гарантируются единство экономического пространства).

Правительство РФ полагает, что госрегулирование цен на продтовары может рассматриваться только в качестве крайней временной меры влияния на рынок с целью достижения важнейших социально значимых целей, как это предусмотрено законом о торговле. Установление же постоянного контроля за уровнем цен на продукты в условиях рыночной экономики способно привести к росту цен на другие товары за счет переноса сетями понесенных ими издержек. В итоге это может привести к дефициту продтоваров, в отношении которых применяется госрегулирование цен.