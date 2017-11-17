В Румынии прекратили уголовное дело по налогам НПЗ "Лукойла"

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Уголовное дело по эпизодам якобы уклонения от уплаты налогов нефтеперерабатывающим заводом Petrotel-Lukoil (владелец румынского НПЗ в городе Плоешти) прекращено, сообщается в пресс-релизе "Лукойла".

"Третьего ноября 2017 года прокуратура при Апелляционном суде городе Плоешти вынесла постановление о прекращении уголовного дела, возбужденного в 2014 году, в отношении Petrotel-Lukoil, а также его руководителя А.Ю. Богданова в связи с обвинениями по уклонению от уплаты налогов и отмыванию денежных средств", — говорится в сообщении.

В июне 2014 года прокуратура Апелляционного суда города Плоешти вынесла постановление о возбуждении уголовного дела по фактам уклонения от уплаты налогов и отмывания денежных средств в отношении завода Petrotel-Lukoil и его гендиректора. Впоследствии прокурор добавил обвинения в отношении LUKOIL Europe Holdings B.V. в умышленной растрате кредитов и отмывании денежных средств в период 2008–2010 годы. Сообщалось, что были арестованы активы компании на сумму 2,2 миллиарда долларов. В сентябре 2015 года суд уезда Прахова сократил размер обеспечительных мер до 1,5 миллиарда долларов.

При этом "Лукойл" 28 октября 2015 года направил в румынский суд отзыв на обвинительное заключение прокуратуры по делу, в котором указал на грубые нарушения при его ведении. В начале 2016 года суд в Румынии отклонил обвинительный акт, ранее направленный прокуратурой, установив наличие многочисленных нарушений и ошибок, и вернул уголовное дело в прокуратуру.

Позже, 22 января 2016 года прокурор направил в суд уезда Прахова новый обвинительный акт, при этом перечень предъявленных обвинений был оставлен без изменения. Палата по предварительным слушаниям суда уезда Прахова 18 апреля 2016 года вынесла определение о рассмотрении дела в суде по существу. Кроме того, 10 мая 2016 года суд уезда Прахова отменил все меры пресечения, действовавшие в отношении обвиняемых физических лиц.