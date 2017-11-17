Майнинг-город на Дальнем Востоке не создать, считают эксперты

ВЛАДИВОСТОК, 17 ноя – РИА Новости, Надежда Егорова. Идея создать майнинг-город на Дальнем Востоке сомнительна с точки зрения условий энергетики, лучше здесь построить заводы для майнинга, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

Ранее депутат Госдумы Борис Чернышов направил в Минпромторг и Минкомсвязь письмо с инициативой о строительстве города, полностью занятого добычей криптовалюты, близ крупной ГЭС в Сибири или на Дальнем Востоке. По его мнению, это позволит гражданам и государству получить новый источник дохода, а в перспективе — создать конкурента Кремниевой долины.

Лучше создать завод

Эта идея довольно сомнительна, заявил РИА Новости директор Дальневосточного центра экономики развития и интеграции России в АТР ДВФУ Александр Абрамов.

"Насчет создания города не уверен, ведь город – это не только валюта, но и жители, власти, мы живем в городе и не видим эту криптовалюту. Она не для всех. Вот создать ферму, завод, или группу заводов по майнингу – в этом есть смысл", — сказал собеседник агентства.

Однако для реализации идеи нужны большие свободные электроэнергетические мощности. "Если найти такие на Дальнем Востоке – то да, можно развивать. Город – навряд ли. Все-таки большинство жителей не используют криптовалюту", — констатировал эксперт.

По его оценке, развивать это направление на Дальнем Востоке имеет смысл, ведь рядом страны Северо-Восточной Азии, "где много криптовалют и активно используют технологии блокчейн".

"Надо быть в тренде, если мы хотим работать с большими экономиками", — считает Абрамов.

По его словам, Владивосток – город, где серьезная часть бизнеса сосредоточена в сфере услуг – это торговля, логистика, оборот недвижимости, "и эти услуги могут перейти в область блокчейн-технологий".

Энергомощности нужны самим

Другой эксперт — ведущий научный сотрудник Тихоокеанского института географии ДВО РАН, кандидат экономических наук Юрий Авдеев – согласен, что на Дальнем Востоке не место такому городу.

"Люди, в том числе и сами жители Дальнего Востока, часто не понимают предназначения этой территории. Здесь речь должна идти не о криптовалюте, а о преимуществах, которые надо использовать, создавая продукт или услугу на внешний рынок… Что касается идеи построить майнинг-город на границе с Китаем – мы до сих пор не можем сделать нормальный пограничный переход, а как тогда привлекать туристов?" — сказал собеседник.

По его словам, сегодня на Дальнем Востоке есть нужные энергомощности, "но сейчас и ни один завод толком не работает, что снижает наши потребности в электроэнергии".

"Однако если рассматривать в перспективе развитие машино- и судостроения в ДФО, то нам понадобятся этим мощности", — добавил эксперт.

По его мнению, майнинг-город если и строить, то в районе вечной мерзлоты, чтобы сократить затраты на охлаждение оборудования.

До реализации очень далеко

Идея создать майнинг-города – "маниловская", считает директор Института международного бизнеса и экономики Владивостокского государственного университета экономики и сервиса (ВГУЭС) профессор Александр Латкин.

"Нужно подождать выполнения указа президента по разработке законодательной базы, а пока эти "шарахания" — ни к чему", — сказал собеседник агентства.

"Почему предлагается создать город на границе с Китаем? Как в 90-е, все устремились в КНР за вещами, сейчас едут туда майнить. Там дешевая электроэнергия, там выгодно майнить. А создание майнинг-города на границе с КНР, видимо, предполагает использование дешевой энергии… Но это "маниловская" идея, до ее реализации еще очень далеко", — полагает профессор.

По словам Латкина, если все же для майнинга будет использоваться своя, дальневосточная энергия, то ее здесь будет недостаточно. Сейчас уже в некоторых районах при активной работе ТОР и СПВ сталкиваются с нехваткой энергии, констатировал он.