В Махачкале открыто отделение транспортно-логистической ГК "Деловые Линии"

В Махачкале открыто подразделение крупнейшего транспортно-логистического оператора России — ГК "Деловые Линии". Новый офис федерального игрока расширит рынок грузоперевозок региона и упростит логистику для компаний Северного Кавказа.

"Появление склада в Махачкале — крупнейшем городе Северо-Кавказского федерального округа — объясняется большим потенциалом развития региона", — заявил представитель ГК "Деловые Линии" на торжественном открытии подразделения в Дагестане в четверг.

Действительно, только за январь-октябрь 2017 года грузооборот в Северо-Кавказском регионе вырос на 25%. Дело в том, что у Дагестана очень выгодное географическое положение: есть прямой выход к международным морским путям, проходит транзит в Закавказье, Среднюю Азию, Казахстан, Турцию и Иран.

Поэтому автомобильные дороги — важнейшая часть инфраструктуры Дагестана, а транспортные потоки — один из основных факторов роста экономики и решения социальных задач. Сейчас общая протяженность автотрасс в Дагестане составляет 8159 километров (из них федеральных — 643 километра). Махачкала — центральный транзитный центр Дагестана, поэтому выбор ГК "Деловые Линии" понятен. Через столицу республики проходит федеральная трасса Кавказ (М29), магистраль Ростов-на-Дону — Баку (E 119), а также Астрахань — Махачкала (Р216), Брест — Махачкала (E 50) и другие.

В Махачкале офис "Деловых Линий" расположился в восточной части города в переулке Крылова, дом 5. Здесь будут выдавать и принимать грузы (до 3,5 тонн и не больше 9 метров в длину, 2,4 метра в ширину и 2,4 метра в высоту).

Для компаний, работающих в Дагестане, открытие подразделения — большой плюс. Ведь раньше товары доставляли из терминалов "Деловых Линий" в Пятигорске и Владикавказе, что повышало цену.

Теперь везти будут напрямую, а значит, стоимость доставки снизится, а сроки сократятся. Из Махачкалы грузы поедут в Буйнакск, Дербент, Каспийск, Кизилюрт, Кизляр и Хасавюрт.

Это уже четвертое за три года открытие подразделения группы компаний Александра Богатикова в Северо-Кавказском федеральном округе (уже открыты терминалы в Пятигорске, Ставрополе и Владикавказе). Это, с одной стороны, говорит о бурном развитии самой компании, а с другой — о том, что возить на Северный-Кавказ становится все выгоднее.

ГК "Деловые Линии" основана в 2001 году предпринимателем Александром Богатиковым. Это крупнейший транспортно-логистический оператор России: 1-е место (свыше 26% рынка) в сегменте перевозки сборных грузов (Infranews, 2017) и 1-е место по объему складских площадей в управлении (Knight Frank, 2016). География доставки — более 90% населенных пунктов в России, а также Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Армения. Собственный автопарк насчитывает свыше 4 тысяч машин.

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