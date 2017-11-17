ВИНДХУК, 17 ноя — РИА Новости. События в Зимбабве, которая переживает острый политический кризис, не повлияют на инвестиционный процесс в регионе, заявил журналистам вице-премьер РФ Юрий Трутнев, находящийся с рабочим визитом в странах Южной Африки.

"Не думаю, что это как-то повлияет на инвестиционный процесс", — сказал он, отвечая на вопрос, могут ли повлиять события в Зимбабве на российские инвестиции в регионе или активность африканских инвесторов в России. Отечественная "Алроса" имеет активы в Анголе.

"Я бы совершенно с другой стороны на это смотрел. Нестабильность чаще всего возникает тогда, когда людям не нравится жизнь. Поэтому для того, чтобы все было стабильно, надо сделать так, чтобы в страну шли деньги. Чтобы инвесторы приходили, чтобы строились новые предприятия. Чтобы они конкурировали и повышали стоимость оплаты. Вот в этом случае, когда страна развивается, то для нестабильности просто не остается почвы. Поэтому для того, чтобы не было дестабилизации, в Зимбабве или какой-нибудь другой стране, надо просто вместе развивать экономику", — добавил вице-премьер РФ.

Военные взяли под контроль телецентр в столице Зимбабве Хараре и резиденцию президента Роберта Мугабе. На улицах города появилась бронетехника. Мугабе в телефонной беседе со своим коллегой из ЮАР Джейкобом Зумой подтвердил, что военные удерживают его под домашним арестом. Сообщалось, что супруга и вероятный преемник президента Грейс Мугабе бежала из страны, а уволенный вице-президент Эммерсон Мнангагва вернулся в столицу, чтобы возглавить правительство.