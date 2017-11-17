Нефтяная марка WTI перешла к росту, Brent снижается на торгах

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Нефть в пятницу торгуется разнонаправленно, Brent по-прежнему дешевеет, несмотря на заявления лидеров стран-участниц венского соглашения о возможном продлении сделки, WTI перешла к росту накануне статистики из США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.43 мск стоимость январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,29%, до 61,18 доллара за баррель. Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI росла на 0,24%, до 55,27 доллара за баррель.

Рост цен на нефтяных рынках поддерживался в последние месяцы соглашением стран ОПЕК+ о сокращении добычи нефти. Это привело к удорожанию марки Brent почти на 40% с июня.

"Соглашение о сокращении добычи между странами ОПЕК и некоторыми, не входящими в ОПЕК государствами, привело к снижению запасов нефти и к восстановлению уровня цен. В 2018 году мы ожидаем дальнейшего роста до 75 долларов за баррель", — приводит агентство Рейтер мнение аналитика голландского банка ABN Amro.

При этом венское соглашение истекает в марте 2018 года. Встреча министров нефти и энергетики всех 24 государств соглашения о сокращении нефтедобычи состоится 30 ноября в Вене. Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил в четверг, что к концу марта страны-участницы соглашения не выйдут на планируемый ими уровень — средний показатель за пять лет, "что означает своего рода продление", как цитирует министра агентство.

При этом участники торгов в пятницу ждут данных по динамике числа буровых установок в США за неделю. По итогам недели, завершившейся 10 ноября, число буровых установок в США выросло на девять штук, или на 1%, до 907 единиц. В годовом выражении число буровых установок увеличилось на 339 штук, или в 1,7 раза.