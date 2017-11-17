МЕХИКО, 17 ноя – РИА Новости. Международная ассоциация свопов и деривативов (ISDA) объявила о просрочке платежа венесуэльской PDVSA.

Инвесторы ранее обратились к ISDA с вопросом, признает ли организация дефолт по выплатам со стороны PDVSA. В случае утвердительного ответа будут осуществлены выплаты в рамках страхования от дефолта.

В сообщении ассоциации в четверг отмечается, что просрочены платежи по облигациям PDVSA с погашением в 2027 году. Платеж должен был быть осуществлен 12 октября, а 13 ноября закончился 30-дневный льготный период для уплаты.

Реакции официальных властей Венесуэлы на это пока нет.