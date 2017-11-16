В Махачкале открылся крупнейший терминал сборных грузов юга России

МАХАЧКАЛА, 16 ноя — РИА Новости. Крупнейший терминал сборных грузов юга России транспортно-логистического оператора "Деловые линии" открылся в Махачкале в четверг, сообщили РИА Новости в махачкалинской мэрии.

"Новый грузовой терминал в дагестанской столице – крупнейший терминал сборных грузов юга России. Выгодное местоположение, высокая транспортная доступность и отсутствие в районе терминалов других крупных перевозчиков делает новый терминал компании "Деловые линии" востребованным среди предприятий металлообработки, машиностроения и легкой промышленности, а также торговых компаний и индивидуальных предпринимателей", — говорится в релизе.

По данным городской администрации, современный складской комплекс класса "А" оснащен новейшим оборудованием для погрузо-разгрузочных работ и упаковки груза и обеспечивает полный комплекс транспортно-экспедиторских услуг, включая прием, обработку, складирование, хранение и отправку грузов, а также страхование автоперевозок на всей территории России.

"Развитие транспортной инфраструктуры и увеличение грузооборота, бурный рост складских операций и операций с товародвижением в регионе служат импульсом для развития нашей сети в Дагестане. Открытие такого крупного объекта как наш терминал также послужит приросту налоговых поступлений в городской бюджет и созданию дополнительных рабочих мест для жителей города", — цитирует генерального директора ООО "Деловые линии" Фарида Мадани пресс-служба мэрии.

Транспортно-логистическая компания "Деловые линии" более 15 лет осуществляет перевозку сборных грузов автомобильным транспортом, транспортировку грузов еврофурами, а также предоставляет услуги по контейнерным перевозкам. География доставки – более 1,5 тысячи городов России, Белоруссии и Казахстана, Киргизии и Армении. Компания имеет свыше 200 объектов по всей стране.

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