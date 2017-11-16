Набиуллина озабочена волатильностью инфляции

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. ЦБ РФ озабочен фактором волатильности инфляции, амплитуда колебаний этого показателя сейчас велика, считает глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

"Сейчас, когда инфляция находится в таргете, мы действительно в большей степени озабочены не самими темпами, а… ее волатильностью. Напомню, что в июне инфляция у нас была 4,4%, то есть на 50% практически выше, чем сейчас. Это уже достаточно большие колебания", — сказала Набиуллина на заседании в Госдуме.

"Конечно, и дальше инфляция будет колебаться около целевого значения, потому что инфляционные ожидания у нас очень подвижны, не заякорены. Но амплитуда колебаний, на наш взгляд, не должна быть такой большой, она слишком велика уже для 4%", — отметила глава регулятора.

Набиуллина подчеркнула, что текущий уровень инфляции не требует от ЦБ реагирования мерами ДКП. "Сейчас инфляция, по нашей оценке, составляет 2,6%. Такое замедление инфляции обеспечено сочетанием как фундаментальных, так и временных факторов. Мы не рассматриваем текущее значение инфляции как отклонение от цели, которое требовало бы реагирование мерами денежно-кредитной политики", — заявила она.

Инфляция в России по итогам прошлого года достигла исторических минимумов и составила 5,4%. Ориентир ЦБ по инфляции составляет 4%. При этом последний уточненный прогноз МЭР на 2017 год предполагает рост потребительских цен на 2,5-2,8%. ЦБ ранее в четверг также вновь пересмотрел свой прогноз по инфляции на текущий год — до 2,5-2,7% с ранее ожидавшихся 3,2%.