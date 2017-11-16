Набиуллина озабочена волатильностью инфляции

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. ЦБ РФ озабочен фактором волатильности инфляции, амплитуда колебаний этого показателя сейчас велика, считает глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
"Конечно, и дальше инфляция будет колебаться около целевого значения, потому что инфляционные ожидания у нас очень подвижны, не заякорены. Но амплитуда колебаний, на наш взгляд, не должна быть такой большой, она слишком велика уже для 4%", — отметила глава регулятора.
Инфляция в России по итогам прошлого года достигла исторических минимумов и составила 5,4%. Ориентир ЦБ по инфляции составляет 4%. При этом последний уточненный прогноз МЭР на 2017 год предполагает рост потребительских цен на 2,5-2,8%. ЦБ ранее в четверг также вновь пересмотрел свой прогноз по инфляции на текущий год — до 2,5-2,7% с ранее ожидавшихся 3,2%.