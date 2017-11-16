Борисов: ВРП Якутии за год вырос более чем на 3%

ЯКУТСК, 16 ноя — РИА Новости. Текущий год Якутия завершит с ростом основных социально-экономических параметров, сообщил глава Республики Саха (Якутия) Егор Борисов.

По данным министерства экономики республики, валовый региональный продукт в Якутии вырос на 3,1% по сравнению с прошлым годом. При этом прогнозируется, что в 2020 году валовый региональный продукт Якутии достигнет объема в один триллион рублей с приростом на 9,5% к уровню текущего года.

"Растут инвестиции в экономику региона, улучшились показатели рождаемости, сокращается смертность. За последние 15 лет Якутия показывает естественный прирост населения, увеличивается средняя продолжительность жизни населения. Все социальные обязательства выполняются в полном объеме", — заявил Борисов на встрече с исполняющим обязанности секретаря генерального совета партии "Единая Россия" Андреем Турчаком.

В пресс-службе главы республики уточнили, что валовой региональный продукт в 2017 году составит 862 миллиарда рублей. При этом индекс промышленного производства ожидается на уровне 103,9%.

В свою очередь Турчак отметил, что в Якутии успешно реализуются многие партийные проекты, связанные с культурой, детским спортом, благоустройством городской среды, строительством детских садов. По его словам, особое внимание уделяется проекту "Здоровье — детям", в рамках которого в ближайшее время в Якутске будет введен в эксплуатацию перинатальный центр.

"Республика динамично развивается. В Якутии развивается целый ряд социальных инфраструктурных проектов. В столице республики заканчивается строительство крупного перинатального центра. Это действительно очень важное направление для сбережения населения — задачи, которую ставит перед нами президент России Владимир Путин", — сказал Турчак, слова которого процитировали в пресс-службе главы и правительства РС(Я).

В пресс-службе также отметили, что Якутия стала первым регионом в Дальневосточном федеральном округе, который Турчак посетил в рамках встреч с секретарями региональных отделений и руководителями исполнительных комитетов партии.

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