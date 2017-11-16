Испытательная станция "Швабе" прошла аттестацию

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Испытательная станция Загорского оптико-механического завода (ЗОМЗ, входит в состав холдинга "Швабе") прошла обязательную аттестацию, которая подтвердила соответствие станции требованиям, предъявляемым к проведению технических испытаний выпускаемой продукции, сообщает пресс-служба холдинга.

На испытательной станции проходят проверку все выпускаемые на предприятии изделия на соответствие заявленным характеристикам. Тесты проводятся на климатические и механические воздействия.

"Наше предприятие уделяет качеству выпускаемых изделий особое внимание. Каждое изделие проходит многоуровневые испытания, отвечающие современным производственным стандартам. Полученное свидетельство о соответствии требованиям к технической компетентности и независимости позволяет оказывать услуги сторонним организациям", ‒ сказал генеральный директор ЗОМЗ Андрей Расторгуев.

В пресс-службе отметили, что аттестация станции проходит раз в три года.

"Отдельный корпус для проведения испытаний был построен на территории завода в 1973 году. До этого продукция ЗОМЗ тестировалась на территории производственных цехов. С тех пор испытательная станция постоянно модернизируется для соответствия самым современным требованиям. В плане технического перевооружения ЗОМЗ до 2020 года для участка, где проходят испытания, заложено приобретение трех единиц нового оборудования — камеры пыли, комбинированной камеры тепла, влаги и соляного тумана, камеры дождя. Кроме того, предполагается модернизация действующей термобарокамеры". — говорится в пресс-релизе.