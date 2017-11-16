Суд взыскал с "Трансаэро" около 404 миллионов рублей в пользу "Аэрофлота"

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области в четверг по иску компании "Аэрофлот — Российские авиалинии" решил взыскать с признанной банкротом авиакомпании "Трансаэро" около 404 миллионов рублей, сообщил РИА Новости представитель суда.

Изначально в этом иске, поступившем в суд в ноябре 2016 года, "Аэрофлот" требовал взыскать с "Трансаэро" более 2 миллиардов рублей, однако впоследствии уточнил исковые требования. Как пояснил собеседник агентства, суд обязал ответчика выплатить 337,7 миллиона рублей основного долга и 66,2 миллиона рублей неустойки. Основания исковых требований пока не сообщаются.

Второй по пассажирообороту в РФ авиаперевозчик "Трансаэро" не смог обслуживать долги, составляющие вместе с лизинговыми обязательствами около 250 миллиардов рублей. Сертификат эксплуатанта авиакомпании отозван с 26 октября 2015 года.

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области спустя почти два года, 13 сентября признал авиакомпанию банкротом и ввел в отношении нее процедуру конкурсного производства сроком на полгода. По оценке арбитража, обязательства авиакомпании "Трансаэро" почти в 144 раза превышали оценку ее реальных активов.