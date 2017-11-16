В большинстве регионов не будут вводить льготы на движимое имущество

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Большинство регионов РФ не планируют вводить льготы по налогу на движимое имущество, такая ситуация может привести к искусственному переводу движимого имущества компаний на учет в регионы с льготным режимом, заявил РИА Новости президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин.
Катырин отметил, что рост нагрузки по налогу на имущество приведет к повышению цен на услуги и продукцию, повышению тарифов и др. "Регионы, которые льготу не введут, возможно, получат дополнительный доход, но при этом они получат и рост цен, что серьезно нивелирует положительный бюджетный эффект", — полагает он.
Он отметил, что Московская область, Нижегородская область уже приняли закон, освобождающий движимое имущество от налогов. "ТПП РФ обратилась к правительству Москвы с предложением поступить так же. Бизнес надеется, что региональные власти, стремясь развивать предпринимательство, все же будут принимать законы, чтобы освободить движимое имущество от налога", — подчеркнул Катырин.
"Что мы можем получить на практике? Компании могут искусственно перевести движимое имущество на учет в регионы с льготным режимом, и тогда бюджет субъекта РФ дополнительных доходов точно не получит. Отмечу, что данная льгота в свое время была введена для того, чтобы стимулировать бизнес вкладывать средства в приобретение нового оборудования. Отмена же льготы процесс обновления основных фондов существенно затормозит", — заключил он.