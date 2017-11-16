Центробанк не считает свою денежно-кредитную политику избыточно жесткой

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Банк России не согласен с тем, что его денежно-кредитная политика избыточно жесткая: она умеренно жесткая, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
"Что означало бы "жёсткая" и "чрезмерно жёсткая"? То, что у нас инфляция надолго и устойчиво ушла ниже цели", — сказала она.
По словам главы регулятора, наблюдающееся же сейчас замедление инфляции ниже целевых 4% обусловлено рядом временных факторов.
По последним данным ЦБ, инфляция в РФ в годовом выражении сейчас составляет 2,6%, а по итогам 2017 года достигнет 2,5-2,7%.