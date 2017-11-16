Набиуллина рассказала о негативных последствиях быстрого снижения ставки ЦБ

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Денежно-кредитная политика сама по себе не может быть драйвером экономического роста в РФ, а ее слишком быстрое смягчение может, наоборот, отравить наметившееся оздоровление экономики, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме.
"Наши расчеты, наш анализ, предыдущий опыт показывают, что экономика не будет расти быстрее стабильно, может быть краткосрочный всплеск, краткосрочный эффект", — подчеркнула глава ЦБ.
По ее словам, для долгосрочного ускорения роста российской экономики есть структурные ограничения, а краткосрочное стимулирование мерами ДКП чревато негативными последствиями. "Более быстрое смягчение денежно-кредитной политики может привести к скачку инфляции, к необходимости разворота денежно-кредитной политики и просто отравит наметившееся оздоровление экономики", — заявила Набиуллина.
"Поэтому мы считаем, что здесь нужно действовать аккуратно, взвешенно, постепенно", — заключила глава регулятора.