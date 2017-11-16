В МИД отметили значение запуска новых паромов для Калининградской области

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Запуск новых паромов повысит транспортную безопасность Калининградской области, а также позволит снять зависимость региона от железнодорожных тарифов зарубежных стран, заявил в интервью РИА Новости первый заместитель министра иностранных дел РФ Владимир Титов.

Он подчеркнул, что правительство Российской Федерации уделяет задаче обеспечения надежной транспортной связи Калининградской области с материковой Россией особое внимание.

"В настоящее время на линии Балтийск — Усть-Луга курсирует два парома, обеспечивая перевалку примерно 2 миллионов тонн грузов в год. В целях расширения их пропускной способности принято решение начать строительство трех новых паромов. Первое судно планируется запустить уже в 2019 году, еще через год — два других. Это будут мощные паромы вместимостью 66 железнодорожных вагонов с возможностью приема автомобилей и пассажиров. Запуск новых паромов повысит транспортную безопасность Калининградской области и позволит снять зависимость региона от железнодорожных тарифов зарубежных стран", — сказал Титов.

"При этом сотрудничество в транспортной сфере с сопредельными странами тоже будет продолжено", — сообщил он.