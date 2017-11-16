В Совфеде предложили не торопиться с созданием майнинг-городов в России

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Прежде чем выступать с предложением о создании майнинг-городов, нужно проработать законодательство о криптовалютах, считает замглавы комитета Совфеда по экономической политике Валерий Васильев.

Ранее сообщалось, что депутат Госдумы Борис Чернышов направил в Минпромторг и Минкомсвязь письмо с инициативой о строительстве майнинг-города, который должен располагаться в Сибири или на Дальнем Востоке, недалеко от крупной гидроэлектростанции. Это позволит гражданам и государству получить новый источник доходов, а в перспективе — создать конкурента Кремниевой долины, полагает он.

"Безусловно каждый из нас стремится сделать все возможное, чтобы дать возможность людям повысить свой уровень жизни, но сразу возникает вопрос — а город-то зачем?" — сказал Васильев РИА Новости в четверг.

Сенатор отметил, что во всем мире, где работают с криптовалютами, в первую очередь законодательно прописывают основные принципы работы с электронными средствами, затем создают биржи, которые и проводят всевозможные операции. "Поэтому я считаю, что нужно серьезно поработать над данной проблемой", — сказал парламентарий.

По его мнению, следует изучить опыт стран, где имеются положительные практики работы в данном направлении. "Продумать и обсудить со специалистами возможные принципы и алгоритмы работы, которые в дальнейшем можно было бы закрепить законодательно", — добавил он.

Все, что касается IT–технологий, развивается стремительно и законодательство в этой сфере нуждается в постоянном обновлении, это не терпит отлагательств, считает Васильев. "Но, с другой стороны, если обсуждать конкретную инициативу, то кидаться в омут, а тем более "кидать" в него граждан, и все это без тщательной проработки – это непозволительно, и политики должны об этом всегда помнить", — заключил сенатор.