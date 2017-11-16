Эксперт оценил влияние мигрантов на итальянскую экономику

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Экономика Италии потерпела бы крах без денег, которые привносят мигранты, заявил итальянский эксперт, генеральный секретарь Европейского института политических, экономических и социальных исследований (EURISPES) Марко Риччери.

"Что касается Италии, когда говорят об этой проблеме, мы видим, что, например, в прошлом году вклад мигрантов в экономику составляет примерно 10% нашего ВВП. В прошлом году было создано примерно 500 тысяч малых предприятий мигрантами. Это действительно основа итальянской экономики, которая очень важна", — сказал он на международном круглом столе в РУДН на тему "Проблемы миграции и гражданства. Нужны ли новые подходы?" Проведение конференции приурочено к 30-летию Института Европы РАН.

"Наши руководители пенсионного фонда, системы социального обеспечения постоянно нам говорят, что без денег, которые мы получаем от мигрантов, действительно итальянская экономика потерпела бы настоящий крах", — добавил эксперт.

По его мнению, "экономическая сила миграции будет нарастать во всех европейских странах".

Проблема и решение

Риччери напомнил, что последние процессы по масштабу сравнимы с миграцией после Второй мировой войны, однако есть принципиальная разница, которая создает серьезную проблему.

"Проблема здесь, может быть, культурного плана. Тогда не было идеологических, расистских и других проблем, но сегодня проблема заключается в различной культуре, религии. Это не правовая проблема, а культурная", — полагает Риччери.

Эксперт сообщил, что Италия активно ищет решения сложившейся проблемы совместно с итальянским обществом.

"МВД пытается каким-то образом совместно с гражданским обществом решить проблему контроля на границах, контролировать все точки, пункты, на которых возможен проход мигрантов, совместно с местным населением. Есть общественные организации, которые помогают МВД в этом", — сказал он.

Риччери рассказал о трех эффективных мерах, принимаемых в Италии: была создана своего рода карта передвижения мигрантов по территории Италии, разрабатывается система мониторинга за их передвижением, а также заключаются локальные договоры, при которых администрации планируют миграционную политику и принимают различные инициативы на местном уровне.