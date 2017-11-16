Смоленское предприятие получит заем на реализацию перспективного проекта

СМОЛЕНСК, 16 ноя — РИА Новости. Экспертный совет Фонда развития промышленности одобрил льготный заем расположенному в Смоленской области Вяземскому заводу синтетических продуктов для реализации перспективного проекта по производству сложных эфиров получит льготный заем в размере 112 миллионов рублей, сообщил РИА Новости представитель областной администрации.
По его словам, в настоящее время на заводе завершается обновление базовой и инженерной инфраструктуры. За счет средств займа предполагается приобретение и монтаж технологического оборудования для производства продукции, а также опытно-промышленной установки и лабораторного оборудования для создания Научно-технического центра.
"Модернизация предприятия поставит его в один ряд с лучшими мировыми производителями продуктов олеохимии, обеспечит надежную базу для конкуренции выпускаемой продукции с импортными аналогами по цене, качеству и разнообразию ассортимент". — сказал представитель пресс-службы.
Вяземский завод стал четвертым предприятием Смоленской области, получившим в этом году одобрение на предоставление льготного займа со стороны экспертного совета Фонда. В этом году ФРП одобрены заявки Десногорского полимерного завода, Вяземского машиностроительного завода и ЗАО "Технографит".