Смоленское предприятие получит заем на реализацию перспективного проекта

СМОЛЕНСК, 16 ноя — РИА Новости. Экспертный совет Фонда развития промышленности одобрил льготный заем расположенному в Смоленской области Вяземскому заводу синтетических продуктов для реализации перспективного проекта по производству сложных эфиров получит льготный заем в размере 112 миллионов рублей, сообщил РИА Новости представитель областной администрации.

"Предприятие планирует наладить ежегодное производство до 1,8 тысячи тонн сложных эфиров и иных олеохимических продуктов (поверхностно-активных веществ, специальных восков), которые используются при производстве косметики, бытовой химии, пластмасс и композитов в пищевой и фармацевтической промышленности. Общая стоимость проекта превышает 228 миллиона рублей", — сказал собеседник агентства.

По его словам, в настоящее время на заводе завершается обновление базовой и инженерной инфраструктуры. За счет средств займа предполагается приобретение и монтаж технологического оборудования для производства продукции, а также опытно-промышленной установки и лабораторного оборудования для создания Научно-технического центра.

"Модернизация предприятия поставит его в один ряд с лучшими мировыми производителями продуктов олеохимии, обеспечит надежную базу для конкуренции выпускаемой продукции с импортными аналогами по цене, качеству и разнообразию ассортимент". — сказал представитель пресс-службы.

Вяземский завод стал четвертым предприятием Смоленской области, получившим в этом году одобрение на предоставление льготного займа со стороны экспертного совета Фонда. В этом году ФРП одобрены заявки Десногорского полимерного завода, Вяземского машиностроительного завода и ЗАО "Технографит".

В пресс-службе напомнили, что в сентябре депутаты смоленской областной думы приняли разработанный по поручению губернатора области Алексея Островского закон "О промышленной политике в Смоленской области", В рамках его реализации на Смоленщине создается Фонд развития промышленности. Основным инструментом деятельности организации станет предоставление местным предприятиям займов со ставкой в 5% годовых на условиях софинансирования: 30% средств будет направляться из областного бюджета, 70% — федерального. "Это стало возможным благодаря договоренности главы региона с руководством федерального Фонда развития промышленности". — сказал собеседник агентства.

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