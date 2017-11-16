МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Объем фонда для перевозки пассажиров авиакомпаний, прекративших деятельность, может составить около 2 миллиардов рублей, сообщил журналистам министр транспорта РФ Максим Соколов.

Правительство РФ поручило Минтрансу, Минфину и "Аэрофлоту" создать фонд для перевозки пассажиров прекративших деятельность авиакомпаний; фонд может быть создан за счет роялти "Аэрофлота", сообщил ранее в четверг сайт кабмина. Предложения должны быть представлены в правительство до 22 ноября.

"Мы считаем, что он (фонд – ред.) должен быть в пределах 2 миллиардов рублей. Этого будет вполне достаточно. Формироваться может постепенно, но мы предлагали, и будут прорабатываться другие решения, которые не дадут дополнительной нагрузки на тариф для пассажиров или на компании", — сообщил Соколов в четверг.