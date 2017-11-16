Камчатка выделила более 1 млрд рублей на развитие агросектора в 2017 году

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 16 ноя — РИА Новости. Власти Камчатского края выделили с начала 2017 года свыше 1,1 миллиарда рублей на развитие сельского хозяйства в регионе, что почти на 9,2% больше, чем в прошлом году, сообщил заместитель министра сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности края Вячеслав Черныш.

Об этом он заявил в рамках заседания правительства Камчатского края, прошедшего под руководством первого вице-губернатора Ирины Унтиловой.

"С начала 2017 года на реализацию госпрограммы края по развитию сельского хозяйства и регулированию рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия правительство Камчатки направило 1,121 миллиарда рублей, что на 9,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В итоге объем производства валовой продукции в отрасли за год вырос на 7,7% и составил 8,189 миллиарда рублей", — привели в правительстве края слова Черныша.

По данным краевого правительства, производство молока выросло за год на 1,5 тысячи тонн, мяса — на 1,3 тысячи тонн. Несмотря на лесные пожары и потерю значительной части оленьих пастбищ, само поголовье оленей удалось сохранить на уровне 2016 года — 48,9 тысячи голов.

"Увеличение объема производства продукции животноводства влечет за собой увеличение производства концентрированных кормов для животных. Производство кормов за 9 месяцев 2017 года выросло с 13,3 тысячи тонн до 18,6 тысячи тонн, что на 40% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года", — добавляется в сообщении правительства.

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