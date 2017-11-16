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Экономика

В ОАК рассказали о модернизации Казанского авиационного завода

13:1216.11.2017
(обновлено: 13:40 16.11.2017)
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CC BY-SA 2.0 / Paul Frederickson / Sunset Hitting Plane WingСамолет в небе. Архивное фотоСамолет в небе. Архивное фото
CC BY-SA 2.0 / Paul Frederickson / Sunset Hitting Plane Wing

КАЗАНЬ, 16 ноя — РИА Новости. Модернизация Казанского авиационного завода имени С.П. Горбунова, на которую направлено порядка 40 миллиардов рублей, позволит предприятию производить самые сложные в технологическом смысле самолеты Ту-160, а после 2025-2027 годов перейти на производство самолетов перспективного авиационного комплекса дальней авиации, заявил президент Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь.

Города России. Казань. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Богодвид
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В четверг на предприятии состоялась торжественная церемония выкатки на летно-испытательную станцию глубоко модернизированного самолета Ту-160.

"Завод через 2,5 года — к середине 2020 года — будет представлять совершенно другой индустриальный ландшафт. Это завод, который будет делать самые сложные в технологическом смысле самолеты Ту-160 и будет готов перейти на производство самолетов перспективного авиационного комплекса дальней авиации после 2025-2027 года", — сказал Слюсарь журналистам.

По словам главы ОАК, это является целью перевооружения предприятия. "Это крупнейший проект по модернизации, который идет за последние годы. Всего планом предусмотрена модернизация на сумму порядка 40 миллиардов рублей на этом заводе", — уточнил он.

Слюсарь отметил, что помимо восстановления тех технологий и процессов, которые применялись на заводе и частично были утеряны в последние десятилетия, специалистами предприятия освоены и новые, например, уникальная электронно-лучевая сварка с обжигом. Кроме того, построена самая современная взлетно-посадочная полоса с принципиально новой системой управления воздушным движением, которые позволяют испытывать большое количество всех типов воздушных средств.

По словам президента рстана Рустама Минниханова, важно, что этот обновленный завод с совершенно новыми технологиями будет иметь и серьезные объемы заказов, а это вклад и в экономику города, и в экономику республики, и самое главное – перспектива для молодежи. "Окажем любое содействие, чтобы этот завод процветал", — подчеркнул он.

Мужчина пользуется интернетом на телефоне. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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КАЗ имени С.П. Горбунова — филиал ПАО "Туполев" — уникальный авиастроительный комплекс, был создан в 1927 году. За годы существования завод выпустил 22 типа и модификаций авиационной техники, к числу которых относятся всемирно известные самолеты Пе-2, Пе-8, Ту-16, Ту-104Б, Ту-22МЗ, Ту-160, Ил-62М. В настоящее время на заводе осуществляется производство, техническое обслуживание авиалайнера Ту-214 специального назначения, производится капитальный ремонт и модернизация стратегического ракетоносца Ту-160 и бомбардировщика Ту-22М3. Ведется активная работа по освоению выпуска оперения для самолета Ил-76-МД-90А.

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