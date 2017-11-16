Идея строительства майнинг-города в России несет риски, заявил Гутенев

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Идея строительства города для майнинга криптовалют где-нибудь в Сибири отдает популизмом и несет большие риски, заявил РИА Новости первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев.

Ранее сообщалось, что депутат Госдумы Борис Чернышов направил в Минпромторг и Минкомсвязь письмо с инициативой о строительстве майнинг-города, который должен располагаться в Сибири или на Дальнем Востоке, недалеко от крупной гидроэлектростанции. Это позволит гражданам и государству получить новый источник доходов, а в перспективе — создать конкурента Кремниевой долины, полагает он.

"Предложение своего коллеги я не просто не поддерживаю. Я считаю, что оно несет определенную долю рисков, и могу лишь предположить, что эта инициатива исходит из общей актуальности тем по криптовалютам и цифровизации. Но такое предложение несет очень большие риски. И мне кажется, что это в какой-то степени популистское предложение, которое не принесет ни для города, ни для его жителей никаких преференций, потому что оно нереализуемо", — сказал Гутенев, комментируя инициативу Чернышева.

Он продолжил, что в России, увлекшись цифровизацией, в последнее время много говорят о криптовалютах, однако по ним нет однозначного решения даже со стороны финансово-экономического блока правительства, и это понятно, ведь криптовалюты, поскольку они разные, несут существенные риски с точки зрения сохранения накопления граждан, с одной стороны, а с другой стороны, с точки зрения анонимности платежей, которые могут идти, в том числе, и для финансирования терроризма, незаконных финансовых операций и так далее, подчеркнул первый зампред думского комитета.

"Кроме того, это очень большие издержки на обеспечение функционирования из-за того, что криптографирование, которое разнесено по разным компьютерам, базам данных, очень энергозатратно и с производственной точки зрения мало что приносит. Представляется, что это все очередной финансовый пузырь, а не финансовый инструмент. Поэтому анонимность в области электронных валют, я считаю, это то, что нашей стране прямо противопоказано", — сказал Гутенев.

В то же время он является сторонником применения технологии блокчейна. "Что касается технологии "блокчейн", определенных криптобаз данных, считаю, что это очень интересная технология, которую нужно использовать в том числе, возможно, и для привлечения выведенных ранее за рубеж российских денег. Я говорю и об офшорных компаниях, и о личных сбережениях, выведенных за рубеж", — пояснил парламентарий. "С помощью технологий, построенных на платформах "блокчейн", которые дают возможность обезличенно привлекать под крайне низкий процент ранее выведенную валюту за рубеж, это достаточно интересное направление", — уверен Гутенев.