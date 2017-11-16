Идея строительства майнинг-города в России несет риски, заявил Гутенев

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Идея строительства города для майнинга криптовалют где-нибудь в Сибири отдает популизмом и несет большие риски, заявил РИА Новости первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев.
Ранее сообщалось, что депутат Госдумы Борис Чернышов направил в Минпромторг и Минкомсвязь письмо с инициативой о строительстве майнинг-города, который должен располагаться в Сибири или на Дальнем Востоке, недалеко от крупной гидроэлектростанции. Это позволит гражданам и государству получить новый источник доходов, а в перспективе — создать конкурента Кремниевой долины, полагает он.
"Предложение своего коллеги я не просто не поддерживаю. Я считаю, что оно несет определенную долю рисков, и могу лишь предположить, что эта инициатива исходит из общей актуальности тем по криптовалютам и цифровизации. Но такое предложение несет очень большие риски. И мне кажется, что это в какой-то степени популистское предложение, которое не принесет ни для города, ни для его жителей никаких преференций, потому что оно нереализуемо", — сказал Гутенев, комментируя инициативу Чернышева.
"Кроме того, это очень большие издержки на обеспечение функционирования из-за того, что криптографирование, которое разнесено по разным компьютерам, базам данных, очень энергозатратно и с производственной точки зрения мало что приносит. Представляется, что это все очередной финансовый пузырь, а не финансовый инструмент. Поэтому анонимность в области электронных валют, я считаю, это то, что нашей стране прямо противопоказано", — сказал Гутенев.