Три вида продукции предприятий Мордовии вошли в "100 лучших товаров России"

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 ноя — РИА Новости. Три вида продукции, выпускаемой в Мордовии, вошли в список "100 лучших товаров России", сообщает пресс-служба главы республики.

"Сразу три вида продукции, изготавливаемые предприятиями Мордовии, вошли в "Золотую сотню" XX Всероссийского конкурса "100 лучших товаров России". Приз "Вкус качества" получили консервы "Мясо цыплят в собственном соку" ОАО "Консервный завод "Саранский". За успехи в импортозамещении отмечено АО "Оптиковолоконные системы", выпускающее одномодовое оптическое волокно с низким пиком Е3 (G652d). Твердый сыр "Манчего Ичалки" Ичалковского сыродельного комбината признан "Инновацией — 2017". Кроме того, предприятие удостоено юбилейного приза "За стремление к лучшему", — говорится в сообщении.

Всего на федеральный этап конкурса была направлена 41 заявка от 31 республиканского предприятия, 14 видов их продукции и услуг стали лауреатами конкурса, еще 27 — дипломантами, 17 получили статус "Новинка года". Пресс-служба отмечает, что Мордовия признана одним из лидеров качества по числу завоеванных наград Всероссийского конкурса программы "100 лучших товаров России".

"В последние годы республика добилась значительных результатов в инновационном развитии, осваиваются новые виды высококачественной продукции, активизируется представление востребованных населением услуг", — отметил глава Мордовии Владимир Волков, слова которого приводятся в сообщении.

По его словам, высокие награды в столь престижных конкурсах подтверждают качество мордовской продукции и ее успех у потребителя. "Мы настойчиво работаем над постоянным увеличением экспорта. Сейчас это одно из магистральных направлений развития экономики республики… И мы намерены сделать все, чтобы максимально расширить круг предприятий, способных работать на мировом рынке. Это задача, которую ставит перед всей страной президент РФ и это та цель, которую мы намерены достичь в ближайшие годы", — добавил Волков.

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