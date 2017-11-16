Госдума приняла закон об индексации акцизов

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Госдума приняла закон об индексации ставок акцизов на отдельные виды подакцизных товаров в 2018-2020 годах.
Ставка акциза на автомобильный бензин пятого класса на первое полугодие 2018 года устанавливается в размере 11213 рубля за тонну, на второе полугодие — 11892 рубля; на дизтопливо — 7665 рублей и 8258 рублей за тонну соответственно; на 2019 год — 12314 и 8541 рубль соответственно; на 2020 год — 12752 и 8835 рублей. Ставка акциза на бензин, не соответствующий пятому классу, а также на прямогонный бензин в 2018–2020 годах составит 13100 рублей.
Ставки акцизов на средние дистилляты в 2018 году будут находиться на уровне 8662 рубля за тонну, в 2019 году — 9241 рубль, в 2020 году — 9535 рублей. При этом уточняется определение средних дистиллятов, а также вводится институт свидетельств о регистрации лица, совершающего операции по их переработке, и устанавливается госпошлина за выдачу такого свидетельства в размере 3,5 тысячи рублей.
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Для легковых автомобилей средней стоимостью от 3 до 5 миллионов рублей исключается дифференциация размера повышающего коэффициента к транспортному налогу в зависимости от возраста машины. Вместо этого устанавливается единый коэффициент (1,1) для автомобилей, с года выпуска которых прошло не более 3 лет. В перечень доходов, не облагаемых НДФЛ, включаются средства федерального бюджета, предоставленные гражданам для внесения первоначального взноса при покупке автомобиля в кредит.