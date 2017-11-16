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Экономика

Госдума приняла закон об индексации акцизов

11:2516.11.2017
(обновлено: 11:28 16.11.2017)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Госдума приняла закон об индексации ставок акцизов на отдельные виды подакцизных товаров в 2018-2020 годах.

Заправка автомобиля на автозаправочной станции. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Сазонов
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В ФАС не ждут роста цен на бензин после повышения акциза
Документ предусматривает увеличение акцизов на автомобильный бензин и дизельное топливо на 50 копеек в расчете на 1 литр с 1 января и с 1 июля 2018 года, а также их последующую индексацию в 2019–2020 годах. Ставка акциза на автомобильный бензин пятого класса на первое полугодие 2018 года индексируется на 6,4%, на второе — на 12,9%; на дизельное топливо — на 8,4% и 16,8%, соответственно. На 2019 год индексация по акцизам на бензин составит 12,4%, дизтопливо — 16,1%, на 2020 год — 11,9% и 15,5%, соответственно.

Ставка акциза на автомобильный бензин пятого класса на первое полугодие 2018 года устанавливается в размере 11213 рубля за тонну, на второе полугодие — 11892 рубля; на дизтопливо — 7665 рублей и 8258 рублей за тонну соответственно; на 2019 год — 12314 и 8541 рубль соответственно; на 2020 год — 12752 и 8835 рублей. Ставка акциза на бензин, не соответствующий пятому классу, а также на прямогонный бензин в 2018–2020 годах составит 13100 рублей.

Ставки акцизов на средние дистилляты в 2018 году будут находиться на уровне 8662 рубля за тонну, в 2019 году — 9241 рубль, в 2020 году — 9535 рублей. При этом уточняется определение средних дистиллятов, а также вводится институт свидетельств о регистрации лица, совершающего операции по их переработке, и устанавливается госпошлина за выдачу такого свидетельства в размере 3,5 тысячи рублей.

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Закон увеличивает ставки акцизов на мощные легковые автомобили, вводя их дополнительную градацию в зависимости от мощности. На автомобили с двигателем мощностью свыше 200 лошадиных сил в 2018 году ставка акциза составит 714 рублей за одну лошадиную силу, в 2019 году — 743 рубля, в 2020 году — 773 рубля; свыше 300 лошадиных сил — 1218, 1267 и 1317 рублей соответственно; свыше 400 лошадиных сил — 1260, 1310 и 1363 рубля; свыше 500 лошадиных сил — 1302, 1354 и 1408 рублей.

Для легковых автомобилей средней стоимостью от 3 до 5 миллионов рублей исключается дифференциация размера повышающего коэффициента к транспортному налогу в зависимости от возраста машины. Вместо этого устанавливается единый коэффициент (1,1) для автомобилей, с года выпуска которых прошло не более 3 лет. В перечень доходов, не облагаемых НДФЛ, включаются средства федерального бюджета, предоставленные гражданам для внесения первоначального взноса при покупке автомобиля в кредит.

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