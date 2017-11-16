В Хабаровском крае рассчитывают на создание новой ТОР в 2018 году

ВЛАДИВОСТОК, 16 ноя – РИА Новости. Власти Хабаровского края рассчитывают в 2018 году получить положительное заключение по созданию новой территории опережающего развития (ТОР) в Верхнебуреинском районе, сообщает в четверг Минвостокразвития РФ.

В правительстве региона началась работа по подготовке соответствующей заявки. Уже определили якорного резидента – им станет одна из лесоперерабатывающих компаний, обозначен объем инвестиций.

"Мы рассчитываем, что в следующем году мы получим положительное решение", — сказал губернатор края Вячеслав Шпорт.

По словам главы региона, помимо преференций режима ТОР, инвесторы смогут также рассчитывать на другие инструменты поддержки, например, от Фонда развития моногородов. Районным центром Верхнебуреинского района является поселок Чегдомын, который относится к числу монопоселений.

В Хабаровском крае создано три территории опережающего развития: "Хабаровск", "Комсомольск" и "Николаевск". В них подали заявки 90 инвесторов с объемом вложений 130 миллиардов рублей. Летом власти заявляли, что в Верхнебуреинском районе планируется разместить производство из ПВХ-профиля, асфальтобетонного завода, завода по производству железобетонных изделий. Также планируется создать ТОР в портах Ванино и Совгавань.