Эксперты рассказали, стоит ли сейчас покупать валюту

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости, Дмитрий Майоров. Людям, планирующим новогодние заграничные поездки или другие траты валюты в ближайшее время, стоит озаботиться ее покупкой уже сейчас, советуют эксперты, опрошенные РИА Новости.

Покупка валюты для сбережения средств — не так очевидна на фоне сохранения высокой доходности рублевых финансовых инструментов и ожидаемой волатильности внутреннего рынка валюты, говорят аналитики.

Резкий рост доллара и евро к рублю остро поставил вопрос о целесообразности покупки основных резервных валют. Это напрямую зависит от планов покупателей, рассуждают эксперты.

Курс доллара расчетами "завтра" к 18.34 мск снижался на 0,07 рубля — до 60,18 рубля, курс евро рос на 0,05 рубля — до 71,08 рубля, следует из данных Московской биржи. Ранее в среду евро уже поднимался до 71,575 рубля – максимума с 4 августа, доллар – до 60,92 рубля – максимума с 11 июля.

Выезжающим — покупать

Многие россияне отправляются на новогодних каникулах за границу, и им стоит поторопиться с покупкой валюты, говорит Александр Разуваев из компании "Альпари".

"Слабый рубль выгоден бюджету, а значит ЦБ РФ и министерство финансов, на самом деле, не против ослабления российского рубля. Конечно, масштабной девальвации как в 2014 году ждать не стоит, однако рубль однозначно, скорее, опустится, чем поднимется в цене. Перед президентскими выборами обвала рубля никто не допустит, а инфляцию удержат в таргете 4%", — добавил он.

Если валютные траты уже запланированы (например, новогодний отдых или покупка чего-либо номинированного в валюте), то откладывать покупку в попытке найти лучший курс не нужно, также советует Алексей Скабалланович из компании "Регион ЭсМ".

"Если посмотреть на техническую картину торгов пары USD-RUB, то возможная коррекция вниз вероятна на один рубль, а рост — на два. Поэтому возможные потери больше, чем теоретический выигрыш. Гораздо более разумным для физических лиц — покупателей долларов, является покупка напрямую на бирже. Таким образом, можно сэкономить на спреде и на комиссии, и этот выигрыш более значительный и более верный. Опять же к новому году традиционно разница между курсом покупки и продажи в обменных пунктах растет и в предпраздничные дни может достигать необоснованно больших величин", — сказал он.

К концу года ожидается, скорее, ослабление рубля, чем возвращение курса доллара к 57 рублям и ниже, с евро, соответственно, вырисовывается примерно похожая картина, также оценивает ситуацию Анастасия Соснова из банка "Российский капитал".

Если предполагается совершать значительные траты на новогодние каникулы в валюте (заграничные поездки), то следует приобрести необходимую сумму в несколько этапов, чтобы сгладить возможные колебания курса, советует Андрей Манько из РИА Рейтинг.

"Скорее всего, до конца года рубль в определенные моменты будет укрепляться, и курс будет немного ниже, чем сейчас", — добавил он.

Если планируются поездки за рубеж, то запасаться валютой следует уже прямо сейчас, так как ноябрь – возможно, последний месяц в 2017 году, когда российская валюта более-менее сохранит свои позиции, считает Евгения Абрамович из Dukascopy Bank.

"Дело в том, что сильный рубль в сложившихся обстоятельствах не нужен никому: инфляция ниже таргетного уровня на четверть, и обратно к 4% ее вернут либо декабрьский сезонный рост продаж, либо очередное снижение рубля. Нефть значительно укрепилась на фоне скандалов с Саудовской Аравией и на общем положительном информационном фоне относительно возможного роста потребления нефти в будущем, однако эти факторы для рынка имеют крайне временный характер. Наконец, повышение ставки ФРС в этот раз, скорее всего, окажет свое влияние на рубль, так как факторов, которые бы нивелировали его, уже не осталось", — пояснила свою позицию она.

В декабре рубль может подешеветь к доллару на 5%, однако в моменты пикового спроса на валюту масштабы ослабления могут быть несколько выше, прогнозирует Владимир Евстифеев из банка "Зенит".

Сохраняющим — оставаться в рубле

Для россиян, которые зарабатывают и тратят деньги внутри страны, иностранная валюта вряд ли интересна, рассуждает Разуваев из компании "Альпари".

"Процентные ставки по банковским депозитам сейчас значительно выше инфляции, а акции российских компаний в целом торгуются значительно ниже максимумов 2008 года. При этом рублевые депозиты – это, конечно, более надежные и краткосрочные, а акции более рискованные и долгосрочные вложения", — сказал он.

Сейчас уже нет смысла покупать валюту с целью заработать на курсе, так как даже в случае дальнейшего роста доллара существенная часть заработка будет съедена спредами, сопутствующими высокой волатильности на рынке, рассуждает Юрий Кравченко из ИК "Велес Капитал".

"При наличии существенной суммы в рублях имеет смысл обратить внимание на ряд краткосрочных предложений по вкладам крупнейших банков (госбанки, крупнейшие зарубежные "дочки"), среди которых можно найти рублевую доходность 7% плюс годовых. Для вкладчиков с повышенным аппетитом к риску — краткосрочные рублевые вклады банков, отошедших в Фонд консолидации банковского сектора", — добавил он.

Сейчас поддаваться панике не стоит, период высокого спроса на валюту продлится, скорее всего, недолго, считает Георгий Ващенко из ИК "Фридом Финанс".

На следующей неделе пара USD-RUB может вернуться в диапазон 59-60, оценил он.

Несмотря на тенденцию к ослаблению рубля, обычным гражданам спекулировать валютой не стоит, рассуждает Манько из РИА Рейтинг. "Во-первых, будут заметные потери на конвертации, а во-вторых, в рублях доходность заметно выше", — пояснил он свою позицию.