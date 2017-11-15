Финская YIT инвестирует в строительство жилого комплекса в Казани

КАЗАНЬ, 15 ноя — РИА Новости. Президент Татарстана Рустам Минниханов и посол Финляндии в РФ Микко Хаутала в среду приняли участие в торжественной закладке первого камня дома в жилом комплексе Green в Казани, в строительство которого "дочка" финской компании YIT вложит 3 миллиарда рублей, сообщила пресс-служба главы республики.

Новый жилой комплекс возводится силами дочерней структуры компании YIT — "ЮИТ Казань". Планируется построить шесть домов разной этажности, сдать более 1 тысячи квартир общей площадью 44,6 тысячи квадратных метров. По оценкам застройщика, строительство объекта должно быть завершено в третьем квартале 2019 года. В составе ЖК Green, как ожидается, помимо жилых домов будут паркинг, магазины, офисные помещения, детский сад с большой детской площадкой и благоустроенная набережная.

"Компания YIT привнесла в нашу республику новую культуру жилищного строительства, культуру безопасности организации работы, культуру новых стандартов для проживания в жилом комплексе, где учтены все интересы людей, которые будут здесь находиться. Я считаю, что это будет очередной серьезный подарок для нашей столицы… Это и некий сигнал для бизнеса о том, что Российская Федерация, республика Татарстан открыты для инвестиций", — цитирует пресс-служба слова Минниханова на церемонии закладки первого камня.

Президент Татарстана поблагодарил инвестора и пожелал, чтобы стандарт компании YIT был неким эталоном строительства.

Посол Финляндии в РФ в свою очередь отметил, что уже третий раз становится свидетелем церемонии закладки первого камня в основании нового дома в России — ранее он принимал участие в подобных церемониях в подмосковном Жуковском и Екатеринбурге.

"Мне уже сказали, что, наверное, будет и четвертый раз до конца этого года. Это показатель того, что наша компания YIT очень активно работает не только в республике Татарстан, но и по всей России. Мне уже докладывали, что именно в Татарстане хорошие условия для работы наших компаний, и я с удовольствием привез с собой большую группу финских компаний", — сказал Микко Хаутала.

Как отметил генеральный директор компании "ЮИТ Казань" Владимир Сорокин, при строительстве нового жилого комплекса будут использоваться энергоэффективные и экологичные материалы, а в проектировании одного из объектов ЖК – набережной реки Нокса – принимали участие студенты Казанского архитектурно-строительного университета.

Другие новости региона читайте здесь >>