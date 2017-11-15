Липецкая область представит в Москве свой опыт развития сельхозкооперации

ЛИПЕЦК, 15 ноя — РИА Новости. Делегация Липецкой области примет участие в V Всероссийском съезде сельскохозяйственных кооперативов, который пройдет 16-17 ноября в Москве, где представит наработки и опыт региона в развитии кооперативов, сообщает пресс-служба администрации Липецкой области.

"Планируется, что в работе съезда будут участвовать более 600 человек со всей страны. Липецкая область является одним из лидеров развития кооперативного движения в России: сегодня в муниципальных образованиях работает около 900 сельскохозяйственных потребительских кооперативов и свой опыт регион представит на этом съезде", — говорится в сообщении.

Как отмечает пресс-служба, в состав делегации вошло несколько десятков человек — это представители областного управления сельского хозяйства, структур поддержки малого предпринимательства, объединений кооператоров и лучших кооперативов региона.

Напомним, что Липецкая область стала площадкой для проведения общероссийских совещаний по изучению лучших региональных практик с участием Минсельхоза Российской Федерации и регионов России. Изучать механизмы развития кооперативного движения в регион приезжают со всей России.

"Необходимо продолжать работу по развитию кооперации. Основанная на простых и понятных принципах она способствует сохранению и приумножению человеческого капитала, повышению качества жизни людей", — сказал РИА Новости глава региона Олег Королев.

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