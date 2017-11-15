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Экономика

Ковтун предложила уменьшить платеж за пользование недрами на Севере

18:0415.11.2017
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© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкГубернатор Мурманской области Марина Ковтун. Архивное фотоГубернатор Мурманской области Марина Ковтун. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МУРМАНСК, 15 ноя – РИА Новости. Снижение суммы разового платежа за пользование недрами на территориях севернее 60-й параллели, входящих в Арктическую зону России, может стимулировать инвесторов к освоению труднодоступных месторождений в арктических субъектах России, заявила губернатор Мурманской области Марина Ковтун на пленарном заседании VI Мурманской международной деловой недели.

Арктика. Архивное фото
© РИА Новости / Вера Костамо
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По словам главы региона, сегодня при расчете стартового платежа используется значение поправочного коэффициента развитости инфраструктуры. Для твердых полезных ископаемых, расположенных на территории ряда регионов севернее 60-й параллели, оно равно единице. В их числе такие субъекты Арктической зоны, как Ненецкий, Ямало-Ненецкий и Чукотский автономные округа, Якутия и Красноярский край. В то же время для Мурманской и Архангельской областей, Карелии и Коми, также входящих в арктический макрорегион, установлено полуторное значение коэффициента, пояснила Ковтун.

"При этом, учитывая колоссальный ресурсный потенциал арктического макрорегиона, приоритетными для большинства опорных зон также станут проекты, связанные с разработкой минерально-сырьевой базы твердых полезных ископаемых… Эффективным стимулом для инвесторов на первоначальном этапе капитальных вложений в освоение месторождений могло бы стать снижение суммы разового платежа за пользование недрами", – отметила губернатор.

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун. 2 ноября 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Она добавила, что на сегодняшний день в Мурманской области остаются неосвоенными порядка 60 разведанных месторождений. Расположение этих месторождений в труднодоступных районах, где отсутствует какая-либо инфраструктура, снижает их инвестиционную привлекательность.

Еще одним стимулом для инвесторов, по мнению главы региона, могло бы стать поэтапное увеличение размера налога на добычу полезных ископаемых до "общеустановленного" уровня путем введения плавно повышающихся в течение первых 10 лет корректирующих коэффициентов к налоговым ставкам. Сегодня эта мера действует для организаций, реализующих региональные инвестпроекты в Дальневосточном федеральном округе, Красноярском и Забайкальском краях, в ряде других регионов.

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