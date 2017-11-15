Познер надеется, что Екатеринбург получит ЭКСПО-2025

ПАРИЖ, 15 ноя – РИА Новости, Виктория Иванова. Российский журналист Владимир Познер, представляющий в Париже заявку Екатеринбурга на проведение ЭКСПО-2025, не стал оценивать шансы на победу, но выразил надежду, что многие иностранцы приедут в Россию.
"Я давно научился не делать прогнозов, это дело неблагородное. Все забывают, что ты ерунду сказал, а ты помнишь. Я не знаю, какие шансы. Я очень надеюсь (на победу)", — сказал Познер, выступая на брифинге после презентации российской заявки.
Он рассказал, что относится к Екатеринбургу с особым чувством и считает, "что это один из лучших городов России".
"Когда я в первый раз приехал туда, это было очень давно, это был совсем другой город. А сегодня это прямо город-красавец, я настаиваю на этом", — добавил Познер.
Россия в мае подала заявку на проведение World Expo 2025 в Екатеринбурге. Мероприятие пройдет со 2 мая по 2 ноября 2025 года.
Помимо Екатеринбурга на проведение ЭКСПО-2025 претендуют Осака (Япония), Париж (Франция) и Баку (Азербайджан). Решение о месте проведения выставки будет принято на Генеральной ассамблее Международного бюро выставок в ноябре 2018 года.