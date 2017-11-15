МУРМАНСК, 15 ноя – РИА Новости. Тратить несколько лет на разработку основополагающих нормативных документов для формирования опорных зон развития Арктики, в том числе Кольской в Мурманской области, является непозволительной роскошью, необходимо ускорить эту работу, заявила губернатор Марина Ковтун на выездной сессии Петербургского международного экономического форума "Регионы России: новые точки роста. Арктическим курсом".

Ковтун напомнила, что в марте прошлого года в Мурманске на заседании Госкомиссии по вопросам развития Арктики под руководством вице-премьера Дмитрия Рогозина впервые было озвучено и принято решение о реализации государственной программы социально-экономического развития Арктической зоны России путём формирования опорных зон развития. Тогда же было предложено сформировать восемь опорных зон развития, а две из них – Кольскую и Северо-Якутскую – сделать пилотными.

"Каждый регион подготовил свои предложения по формированию опорных зон. Прошло полтора года. В соответствии с новой редакцией госпрограммы, принятой в августе текущего года, разработка и утверждение нормативно-правовых актов, регламентирующих формирование и функционирование опорных зон, в том числе порядок и критерии отбора приоритетных проектов, а также механизм государственной поддержки реализации таких проектов, отнесены уже на конец 2018 года", — сказала Ковтун, добавив, что формирование самих опорных зон развития запланировано на период до 2025 года.

Губернатор отметила, что пилотной признается только Северо-Якутская опорная зона. "Мы рады за наших коллег из Якутии. Однако такие решения не согласованы с регионами, входящими в Арктическую зону, и вполне естественно вызывают у нас серьезную озабоченность", — отметила глава региона.

По ее мнению, тратить несколько лет на разработку основополагающих нормативных документов в условиях активно развивающейся промышленной деятельности в Арктике – непозволительная роскошь. Ковтун призвала задействованные федеральные органы власти ускорить нормотворческую работу. "Мы в регионах за прошедшие 1,5 года доказали свою готовность активно участвовать в этой работе", — заключила глава региона.