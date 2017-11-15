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Экономика

Две компании из Ивановской области получат льготные займы ФРП

16:1715.11.2017
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловПерейти в фотобанкМонеты России. Архивное фотоМонеты России. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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ИВАНОВО, 15 ноя — РИА Новости. Экспертный совет Фонда развития промышленности России одобрил займы двум предприятиям из Ивановской области — ХБК "Шуйские ситцы" и "Ивановоискож" на общую сумму свыше 350 миллионов рублей сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства Ивановской области.

Временно исполняющий обязанности губернатора Ивановской области Станислав Воскресенский
© РИА Новости / Варвара Гертье
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"ОАО ХБК "Шуйские ситцы" планирует реализацию нового инвестпроекта с установкой современного ткацкого и отделочного оборудования для выпуска более тонких, но при этом прочных тканей для домашних текстильных товаров и тканей специального назначения. Продукция будет соответствовать мировым аналогам при значительно меньшей стоимости. Готовые изделия планируется экспортировать в страны Европы. Сейчас на экспорт приходится 9% от общего объема продаж "Шуйских ситцев", — рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что из новых тканей в Шуе будут отшивать комплекты постельного белья. Спецткани пойдут на изготовление рабочей одежды с защитными свойствами. Заявленная в Фонд развития промышленности стоимость проекта — 1,35 миллиарда рублей. В виде займа 250 миллионов рублей могут быть предоставлены ФРП на оплату части аванса по договору лизинга. Свыше 400 миллионов рублей составят инвестиции самой компании.

Проект предприятия "Ивановоискож" предусматривает оснащение производства технологическим оборудованием для нанесения полимерных покрытий на тканевые основы. Запуск новой линии позволит предприятию выпускать продукцию с различными вариантами покрытий и отделок шириной до 3,2 метра, в том числе, не имеющую российских аналогов. Заявленная стоимость проекта — 467,6 миллиона рублей. Экспертным советом ФРП компании одобрен займ в сумме 103,6 миллиона рублей, эти средства пойдут на оплату части аванса по договору лизинга. Собственные средства предприятия, вложенные в реализацию проекта, составят 86 миллионов рублей, пояснили в пресс-службе.

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© РИА Новости / Евгений Самарин
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В настоящее время с участием Фонда развития промышленности в Ивановской области реализуется пять импортозамещающих проектов. "Общий объем предоставленных ФРП займов — 1,5 миллиарда рублей, при этом общая стоимость проектов превышает 2,5 миллиарда рублей. Ранее займы на льготных условиях получили компании "ИЗТС", "Праймтекс", "Протекс", "ХБК "Навтекс", "Мануфактура Балина", — рассказала врио зампреда правительства Ивановской области Светлана Давлетова.

Экспертным советом ФРП также одобрен займ в 500 миллионов рублей компании Yadro (входит в Национальную компьютерную корпорацию) на запуск серийного производства серверов для отечественного рынка. Общая стоимость проекта составит 1,1 миллиарда рублей. Запуск серийного производства планируется на первый квартал 2018 года на заводе "Аквариус" в городе Шуя Ивановской области.

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