ФАС не выявила нарушений в ценообразовании на iPhone 8 в России

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России по итогам проверки ценообразования на iPhone 8 не выявила нарушений; причиной установления ритейлерами одинаковых цен на смартфон на старте продаж может быть повышенный спрос россиян, сообщили РИА Новости в пресс-службе ФАС.

Apple официально запустила продажи своего нового смартфона в РФ 29 сентября. В начале октября ФАС сообщила, что получила от граждан жалобы на ценообразование на мобильные устройства. В конце октября начальник управления по борьбе с картелями ФАС Андрей Тенишев заявил РИА Новости, что проверка ценообразования на смартфоны iPhone 8 завершатся через месяц.

"ФАС России проверила доводы, изложенные в жалобе гражданина на потенциальную координацию дистрибьютором модели смартфона Apple iPhone 8 64GB экономической деятельности ресселлеров этой модели, и сообщает, что на установление реселлерами одинаковых розничных цен на старте продаж может оказывать влияние повышенный спрос на новые модели смартфонов, зачастую превышающий предложение", — сказал представитель службы.

По его словам, по истечении некоторого времени после выхода на рынок новой модели степень дифференциации розничных цен возрастает. "Принимая во внимание, что модель смартфона Apple iPhone 8 64 Гб поступила в продажу на территории РФ 29.09.2017, то есть немногим более одного месяца назад, в настоящий момент не представляется возможным сделать вывод о наличии либо отсутствии признаков нарушения антимонопольного законодательства", — отметили в ФАС, добавив, что проверка завершена и служба не будет возбуждать дела.

Ранее, в марте комиссия ФАС признавала "Эппл Рус", российское представительство компании Apple, нарушившей закон "О защите конкуренции" при координации цен на iPhone 5 и 6. Компании грозил штраф до 5 миллионов рублей, однако смягчающим обстоятельством стало то, что она самостоятельно, до завершения рассмотрения дела устранила нарушения. В итоге штраф для "Эппл Рус" составил 1,75 миллиона рублей. При этом замглавы ФАС Андрей Цариковский в марте сообщал, что служба не нашла подтверждения координации цен на iPhone 7 в РФ, по ценам на эти модели дело не возбуждалось.