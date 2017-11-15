ФАС не выявила нарушений в ценообразовании на iPhone 8 в России

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России по итогам проверки ценообразования на iPhone 8 не выявила нарушений; причиной установления ритейлерами одинаковых цен на смартфон на старте продаж может быть повышенный спрос россиян, сообщили РИА Новости в пресс-службе ФАС.
"ФАС России проверила доводы, изложенные в жалобе гражданина на потенциальную координацию дистрибьютором модели смартфона Apple iPhone 8 64GB экономической деятельности ресселлеров этой модели, и сообщает, что на установление реселлерами одинаковых розничных цен на старте продаж может оказывать влияние повышенный спрос на новые модели смартфонов, зачастую превышающий предложение", — сказал представитель службы.
Ранее, в марте комиссия ФАС признавала "Эппл Рус", российское представительство компании Apple, нарушившей закон "О защите конкуренции" при координации цен на iPhone 5 и 6. Компании грозил штраф до 5 миллионов рублей, однако смягчающим обстоятельством стало то, что она самостоятельно, до завершения рассмотрения дела устранила нарушения. В итоге штраф для "Эппл Рус" составил 1,75 миллиона рублей. При этом замглавы ФАС Андрей Цариковский в марте сообщал, что служба не нашла подтверждения координации цен на iPhone 7 в РФ, по ценам на эти модели дело не возбуждалось.