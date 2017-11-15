Адвокат рассказал о желании арестованного в Греции Винника оформить патент

АФИНЫ, 15 ноя — РИА Новости, Геннадий Мельник. Россиянин Александр Винник, арестованный в Греции по запросу США, пытается оформить патент на изобретения в сфере блокчейн, сообщил РИА Новости адвокат россиянина Тимофей Мусатов.

США обвиняют Винника в отмывании 4 миллиардов долларов через биржу криптовалют. Сам Винник считает, что дело связано с попытками США сохранить монополию на новые технологии, а его арест обусловлен именно охотой за его знаниями.

"Александр Винник обратился к защите с просьбой предоставить ему патентного поверенного для регистрации прав на изобретение в области блокчейна. Он хочет зарегистрировать часть технологий. Защите достаточно сложно сделать это при тюремном режиме, однако мы попытаемся организовать условия, при которых Александр сможет сохранить свои знания до обстоятельств, которых добивается Америка", — сказал адвокат.

По его словам, Винник решил это сделать по нескольким причинам. "Он понимает, что охота идет не за ним, а за его знаниями. Он решил, что эти знания должны стать достоянием мира, он не собирается хранить их в тайне и для этого решил запатентовать, после чего он будет считать свою миссию в этом отношении выполненной. Мы попробуем организовать этот процесс. Просто на это нужно время. Патент будет мировой, европейский. Он будет зарегистрирован на максимальное количество стран, естественно", — сказал Мусатов.