Минсельхоз констатировал возобновление диалога с Германией в аграрной сфере

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. РФ и Германия 14 ноября в Ганновере впервые за четыре года обсудили вопросы АПК, сообщается на сайте Минсельхоза РФ.

"Мы можем констатировать возобновление диалога в аграрной сфере с Германией на самом высоком уровне. Начало работы отраслевой рабочей группы, последнее заседание которой проводилось в 2013 году, является ярким тому подтверждением", — заявила директор департамента международного сотрудничества Минсельхоза РФ Ольга Гаршина, слова которой приводятся в сообщении.

Участники заседания обсудили вопросы расширения взаимной торговли в условиях действующих со стороны РФ ответных мер на санкции Евросоюза, поставок российской экологически чистой сельхозпродукции на рынок ФРГ, сотрудничества в сфере органического сельского хозяйства, селекции и семеноводства, виноградарства и виноделия, IT-технологий в сфере сельского хозяйства, а также формат участия РФ в мероприятиях деловой программы международной Зеленой недели в 2018 году и Глобального форума по продовольственной безопасности.

Германская сторона подтвердила заинтересованность в развитии с РФ долгосрочного партнерства в сфере органического земледелия, отметив стратегический характер сотрудничества и большой потенциал совместных проектов в данной отрасли. Также стороны обсудили запланированное на 21 ноября в Минсельхозе РФ проведение круглого стола на тему "Российско-Германское сотрудничество в области органического сельского хозяйства: создание органических кластеров и консультационных центров в регионах России".

Гаршина отметила, что европейские партнеры дают сигнал к восстановлению контактов и возобновлению экспертной работы, и, по ее мнению, странам удается поддерживать позитивный вектор взаимовыгодного сотрудничества.

Министерство отмечает, что товарооборот за девять месяцев 2017 года между РФ и Германией вырос на 17,8% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.