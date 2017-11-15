Минсельхоз констатировал возобновление диалога с Германией в аграрной сфере

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. РФ и Германия 14 ноября в Ганновере впервые за четыре года обсудили вопросы АПК, сообщается на сайте Минсельхоза РФ.
Участники заседания обсудили вопросы расширения взаимной торговли в условиях действующих со стороны РФ ответных мер на санкции Евросоюза, поставок российской экологически чистой сельхозпродукции на рынок ФРГ, сотрудничества в сфере органического сельского хозяйства, селекции и семеноводства, виноградарства и виноделия, IT-технологий в сфере сельского хозяйства, а также формат участия РФ в мероприятиях деловой программы международной Зеленой недели в 2018 году и Глобального форума по продовольственной безопасности.
Гаршина отметила, что европейские партнеры дают сигнал к восстановлению контактов и возобновлению экспертной работы, и, по ее мнению, странам удается поддерживать позитивный вектор взаимовыгодного сотрудничества.
Министерство отмечает, что товарооборот за девять месяцев 2017 года между РФ и Германией вырос на 17,8% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.