"Швабе" привез технологии "Умного города" в Барселону

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Перспективные технологические решения для модернизации городской среды демонстрирует российский холдинг "Швабе" на проходящей в Барселоне международной выставке Smart City Expo World Congress 2017, сообщает пресс-служба компании.

В экспозицию вошли уличные сетевые камеры наблюдения с мощной ИК-подсветкой, светотехника и дорожные знаки на светодиодах, а также энергосберегающий светофор и интеллектуальный коммутатор его сигналов.

По словам заместителя генерального директора "Швабе" Ивана Ожгихина, Барселона, известная как европейская столица инноваций, славится еще и высоким качеством городской жизни и представляет интерес для компаний, разрабатывающих новые технологии для совершенствования инфраструктуры.

"В этом направлении "Швабе" имеет большой опыт и готов предложить, в частности, таким мегаполисам в России и за рубежом комплекс инновационных решений для организации эффективной, безопасной и комфортной среды в интересах жителей. Результативность наших разработок можно оценить на примере реализации энергосервисных контрактов с Улан-Удэ и Нижним Тагилом, где за счет внедрения энергоэффективной уличной светотехники потребление электроэнергии сократилось до 40%, а также на 30-40% повысилась безопасность дорожного движения", — отметил Ожгихин.

Международная выставка Smart City Expo World Congress посвящена городскому планированию и современным технологиям инфраструктуры. В 2016 году мероприятие собрало около 600 экспонентов, более 16 тысяч посетителей из 600 городов с 5 континентов.