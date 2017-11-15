Рост экономики Подмосковья за 2017 год составил 9,7%

КРАСНОГОРСК, 15 ноя — РИА Недвижимость. Рост экономики Подмосковья за год составил 9,7%, заявил заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций и инноваций Подмосковья Денис Буцаев.

"Рост экономики Подмосковья за год составил 9,7%", — сказал Буцаев, выступая в среду на II Форуме экспортеров Московской области. Он добавил также, что в Подмосковье развиваются новые территории, которые становятся точками роста для роста региональной экономики. "В Подмосковье самая большая в стране программа по созданию индустриальных парков. 64 в проекте, 48 уже готовы, остальные должны быть запущены до конца 2018 года", — добавил зампред правительства региона.

Буцаев отметил, что индустриальные парки — это территории, которые привлекают новые компании, в том числе для организации производства для выхода на рынки стран СНГ и Европы.

Ранее сообщалось, что объем экспорта из Подмосковья составил в 2017 году шесть миллиардов долларов.