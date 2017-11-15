На Смоленщине будут выращивать осетра и производить черную икру

СМОЛЕНСК, 15 ноя — РИА Новости. Рыбоводный комплекс, который занимается выращиванием рыбы осетровых пород и производством черной икры, открылся в Рославльском районе Смоленской области, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы региональной администрации.

"Рыбное хозяйство является полносистемным, то есть здесь выращивают рыбу, начиная от инкубации икры и заканчивая получением конечного продукта — пищевой икры. Общий объем инвестиций в открывшееся производство составит 500 миллионов рублей, 200 миллионов из них уже вложено. На данный момент на балансе хозяйства находится 170 тонн рыбы — стерляди и осетра", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что сегодня на территории комплекса построен пирс с каркасно-тентовым ангаром, пластиковые бассейны и специальные аппараты для инкубации и выращивания мальков, десять бетонных лотков для пересадки мальков из пластиковых бассейнов, садковые линии общей площадью 14 тысяч квадратных метров. В тестовом режиме запущен цех по переработке рыбы и фасовке икры.

В настоящее время на предприятии трудятся 35 человек, в будущем число рабочих мест вырастет до 150. Также в планах инвестора — увеличение в течение двух ближайших лет объемов производства до 500-600 тонн рыбы осетровых пород, добавили в пресс-службе.

"Мы готовы оказать рыбоводческому хозяйству всестороннюю поддержку с тем, чтобы в двухлетний период увеличить объем производства рыбы до 500 тонн. Этот результат позволит предприятию стать самым крупным в России в своей отрасли, а региону, в свою очередь, — увеличить налоговые поступления в региональный бюджет и создать новые рабочие места", — сказал губернатор Алексей Островский на церемонии открытия комплекса.

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