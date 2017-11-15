Ковтун: нужно продолжить искать варианты газификации Мурманской области

МУРМАНСК, 15 ноя – РИА Новости. Газификация Мурманской области могла бы дать мультипликативный эффект для страны в целом, необходимо продолжить рассмотрение этой возможности в долгосрочной перспективе, заявила губернатор Марина Ковтун на заседании рабочей группы "Развитие энергетики" Государственной комиссии по вопросам развития Арктики.

Заседание рабочей группы под председательством первого замминистра энергетики РФ Алексея Текслера проходит в рамках VI Мурманской международной деловой недели.

Губернатор напомнила, что Мурманская область – один из немногих регионов России, где нет сетевого природного газа. По мнению Ковтун, исключительно важно продолжить рассмотрение вопроса газификации области в долгосрочной перспективе.

"Газификация могла бы дать мультипликативный эффект для страны в целом. Это новый рынок сбыта для российского газа, выгодные инвестиции в создание здесь мощностей по сжижению газа, использование Мурманского порта как круглогодичной перевалочной базы для экспорта газа за рубеж, наконец, возможность использования сжиженного газа в качестве судового бункерного топлива", – объяснила глава региона.

Мурманская область — единственный мазутозависимый регион России. Расходы на топливо составляют огромную часть бюджета региона. Несколько лет назад была разработана схема газификации Мурманской области за счет газа Штокмановского месторождения. Все надежды властей и жителей области были связаны с этим проектом. Однако перенос сроков принятия окончательного решения по реализации проекта отодвинул эти планы и заставил власти региона искать новые пути ухода от мазутозависимости.

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