Ковтун: нужно продолжить искать варианты газификации Мурманской области

МУРМАНСК, 15 ноя – РИА Новости. Газификация Мурманской области могла бы дать мультипликативный эффект для страны в целом, необходимо продолжить рассмотрение этой возможности в долгосрочной перспективе, заявила губернатор Марина Ковтун на заседании рабочей группы "Развитие энергетики" Государственной комиссии по вопросам развития Арктики.
Заседание рабочей группы под председательством первого замминистра энергетики РФ Алексея Текслера проходит в рамках VI Мурманской международной деловой недели.
Губернатор напомнила, что Мурманская область – один из немногих регионов России, где нет сетевого природного газа. По мнению Ковтун, исключительно важно продолжить рассмотрение вопроса газификации области в долгосрочной перспективе.
"Газификация могла бы дать мультипликативный эффект для страны в целом. Это новый рынок сбыта для российского газа, выгодные инвестиции в создание здесь мощностей по сжижению газа, использование Мурманского порта как круглогодичной перевалочной базы для экспорта газа за рубеж, наконец, возможность использования сжиженного газа в качестве судового бункерного топлива", – объяснила глава региона.