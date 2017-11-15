СМИ сообщили об офшорных компаниях Жан-Клода Ван Дамма

БРЮССЕЛЬ, 15 ноя — РИА Новости, Александр Шишло. Несколько бельгийских изданий опубликовали в среду статьи об офшорных компаниях, имеющих, как утверждают СМИ, отношение к известному актеру Жан-Клоду Ван Дамму.

Ссылаясь на данные нового офшорного досье, получившего название Paradise Papers, СМИ сообщили, что почтовые адреса имеющих отношение к актеру компаний — Selima Corporation, Selima Films и Knock Films – зарегистрированы в офшоре Аруба, King Scale Development Limited и Four-One Enterprises – на Британских Виргинских островах, Sphere Private Foundation – в офшоре Кюрасао.

По словам брюссельского адвоката Ван Дамма, "большая часть" информации, обнародованной СМИ, "является старой и устаревшей". "Мой клиент строго соблюдает все законы, правила и нормативные акты", — заявил защитник.

Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ), финансируемый, в частности, одним из фондов Джорджа Сороса, совместно с рядом международных СМИ опубликовали в начале ноября материалы о деятельности офшорных компаний в мире, в которых упоминаются 120 политиков, в том числе премьер Канады, члены администрации Дональда Трампа, двор Елизаветы II, а также компании Apple и Uber. Подборка материалов включает в себя порядка 13,4 миллиона документов, в том числе, предположительно, из юркомпании Appleby, зарегистрированной на Бермудских островах, и охватывающих период свыше 50 лет.