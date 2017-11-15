Инвестор построил в Ингушетии крупный тепличный комплекс за 300 млн рублей

МАГАС, 15 ноя — РИА Новости. Адам Буражев. Частный инвестор завершил строительство крупного тепличного комплекса по выращиванию овощей в Ингушетии, стоимость проекта оценивается в 300 миллионов рублей, сообщил РИА Новости в среду представитель пресс-службы главы региона.

Уточняется, что объект возведен в Малгобекском районе республики и его ввод в эксплуатацию решает актуальную задачу — в значительной мере уменьшится зависимость республики от поставок аналогичной продукции извне. На открытии объекта присутствовал и глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров, который подчеркнул, что в теплицах будут выращивать томаты, огурцы, болгарский перец, зелень, лук, чеснок, капусту и морковь.

"У нас есть все основания говорить, что на своём уровне мы приблизились к решению проблемы, другими словами, сделали ещё один шаг к импортозамещению", — сказал Евкуров.

Он подчеркнул, что подобные производства будут поддерживаться властями, в том числе и в части продвижения продукции за пределы региона и страны. Для успешного развития малого и среднего предпринимательства, по словам главы, в республике нужно применять новые методы работы, внедрять новые технологии, развивать своё дело и тем самым "двигать экономику вперед".

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