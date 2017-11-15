В "Роснефти" заявили о возможности мирного решения спора с "Коммерсантом"

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Представитель "Роснефти" заявил в арбитражном суде Москвы, что компания может урегулировать миром спор по своему иску к газете "Коммерсант" о защите деловой репутации, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Просим отложить слушания в связи с возможностью мирного урегулирования спора", — сказал представитель "Роснефти". По его словам, на достижение договоренности сторонам понадобится около месяца. Представитель "Коммерсанта" ходатайство об отложении поддержал. По окончании заседания он сообщил журналистам, что переговоры уже ведутся, другие подробности раскрывать не стал.

Суд назначил на 15 декабря основные слушания по делу. Как пояснила судья Ольга Козленкова, суд не может утвердить мировое соглашение на стадии предварительных слушаний.

Иск "Роснефти" поступил в арбитраж 2 октября. Как ранее сообщили РИА Новости в компании, она требует опровержения ложной информации, приведенной в статье заместителя шеф-редактора АО "Коммерсантъ" Дмитрия Бутрина "Исправленного три года ждут". По мнению истца, автор текста пишет об "условном" топ-менеджере компании, и этот пример закрепляет в общественном сознании негативный образ "Роснефти".

Официальный представитель компании Михаил Леонтьев уточнил, что никаких финансовых требований к ответчику пока не выдвигается.

Генеральный директор издательского дома "Коммерсантъ" Владимир Желонкин, комментируя информацию о подаче иска, заявил РИА Новости, что не понимает сути претензий компании "Роснефть", издание будет ждать решения суда, поскольку не понимает, что конкретно должно опровергнуть. Желонкин уточнил, что речь идет об авторской колонке, в которой есть фраза про "условную "Роснефть". По его словам, в авторской колонке "про конкретную "Роснефть" ничего не говорится".

В середине августа на сайте газеты "Коммерсант" была опубликована статья заместителя главного редактора по экономической политике Дмитрия Бутрина "Исправленного три года ждут" о поправках Минфина в федеральный закон о закупках для госкомпаний. В указанной статье автор, не называя никого конкретно, привел как пример конфликта интересов закупку чего-либо топ-менеджером "Роснефти" у своей жены. По мнению автора, такая сделка являлась бы законной в рамках действующего законодательства до установления судом ущерба компании.