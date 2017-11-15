Американские биржи закрылись в минусе

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Индексы основных американских фондовых бирж снизились на фоне опасений инвесторов по поводу перспектив налоговой реформы в США, свидетельствуют данные торгов.
На прошлой неделе финансовый комитет сената страны представил свой план налоговой реформы, отличающийся от предложений палаты представителей по ряду ключевых вопросов. Согласно плану, в том числе, предлагается отложить снижение ставки налогообложения на прибыль корпораций до 20% с нынешних 35% до 2019 года.
"Это как танец – два шага вперед, один назад, и я просто думаю, что сейчас мы видим этот шаг назад", — прокомментировала ситуацию на рынках агентству MarketWatch Криста Хафф (Crista Huff), старший аналитик Cabot Undervalued Stocks Advisor.
Глава ФРБ в Чикаго Чарльз Эванс на том же мероприятии призвал к новому подходу к установлению ставок ФРС, который позволил бы американскому центробанку реагировать на экономические потрясения в случаях, когда изменения ставок недостаточно.