Американские биржи закрылись в минусе

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Индексы основных американских фондовых бирж снизились на фоне опасений инвесторов по поводу перспектив налоговой реформы в США, свидетельствуют данные торгов.

Промышленный индекс Dow Jones опустился на 0,13%, до 23409,47 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,23%, до 2578,87 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,29%, до 6737,87 пункта.

На прошлой неделе финансовый комитет сената страны представил свой план налоговой реформы, отличающийся от предложений палаты представителей по ряду ключевых вопросов. Согласно плану, в том числе, предлагается отложить снижение ставки налогообложения на прибыль корпораций до 20% с нынешних 35% до 2019 года.

"Это как танец – два шага вперед, один назад, и я просто думаю, что сейчас мы видим этот шаг назад", — прокомментировала ситуацию на рынках агентству MarketWatch Криста Хафф (Crista Huff), старший аналитик Cabot Undervalued Stocks Advisor.

Во вторник во Франкфурте проводится встреча глав мировых центробанков, организованная европейским ЦБ и посвященная коммуникации регуляторов и их взаимодействию с медиа. В ходе выступления на конференции глава ФРС Джаннет Йеллен заявила, что текущая позиция Федрезерва относительно его будущей монетарной политики целесообразна, однако в первую очередь необходимо ориентироваться на актуальные экономические показатели и подстраиваться под них.

Глава ФРБ в Чикаго Чарльз Эванс на том же мероприятии призвал к новому подходу к установлению ставок ФРС, который позволил бы американскому центробанку реагировать на экономические потрясения в случаях, когда изменения ставок недостаточно.