Путин подписал закон о мерах предотвращения незаконных валютных операций

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал во вторник закон, направленный на предотвращение незаконных валютных операций, сообщает официальный портал правовой информации.

Принятие закона должно позволить улучшить администрирование доходов бюджетной системы, повысить эффективность работы с дебиторской задолженностью по штрафам за нарушения валютного законодательства, сократить количество незаконных валютных операций, совершаемых через уполномоченные российские банки. Документ предоставляет уполномоченным банкам возможность отказывать клиентам в проведении валютных операций, если они противоречат требованиям валютного законодательства РФ.

Сейчас при формальном наличии всех необходимых документов, служащих основанием для проведения валютной операции, уполномоченный банк может отказать в проведении операции только в случае, если возникают подозрения, что операция совершается в целях легализации доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

За осуществление незаконных валютных операций, а также за совершение правонарушений, связанных с репатриацией денежных средств, законом уточняется административная ответственность. Для должностных лиц предусматривается штраф в размере от 20 до 30 тысяч рублей, а в случае повторного нарушения — дисквалификация на срок от полугода до трех лет.

Для индивидуальных предпринимателей за осуществление незаконных валютных операций штраф составит от 3/4 до одного размера суммы операции. Штраф для таких лиц за невыполнение обязанности по получению на свои банковские счета валюты или рублей за предоставленные нерезидентам товары (работы, услуги) составит 1/150 ключевой ставки ЦБ РФ за каждый день просрочки и (или) от 3/4 до одного размера суммы средств, не зачисленных на счета в банках. Аналогичный штраф для них устанавливается и за невыполнение обязанности возврата в РФ средств, уплаченных нерезидентам за неввезенные товары.

Глава думского комитета по финрынку Анатолий Аксаков ранее пояснял, что документом уточняются также форма и сроки сообщения заявителю решения об отказе в осуществлении валютной операции.