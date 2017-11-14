Путин подписал закон о мерах предотвращения незаконных валютных операций

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал во вторник закон, направленный на предотвращение незаконных валютных операций, сообщает официальный портал правовой информации.
Сейчас при формальном наличии всех необходимых документов, служащих основанием для проведения валютной операции, уполномоченный банк может отказать в проведении операции только в случае, если возникают подозрения, что операция совершается в целях легализации доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.
За осуществление незаконных валютных операций, а также за совершение правонарушений, связанных с репатриацией денежных средств, законом уточняется административная ответственность. Для должностных лиц предусматривается штраф в размере от 20 до 30 тысяч рублей, а в случае повторного нарушения — дисквалификация на срок от полугода до трех лет.
Глава думского комитета по финрынку Анатолий Аксаков ранее пояснял, что документом уточняются также форма и сроки сообщения заявителю решения об отказе в осуществлении валютной операции.