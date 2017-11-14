Минэнерго прогнозирует рост энергопотребления по итогам года на 1,7%

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Минэнерго РФ прогнозирует рост энергопотребления по итогам 2017 года на 1,7%, сообщил глава министерства Александр Новак в ходе совещания с президентом РФ Владимиром Путиным по вопросам развития электроэнергетики.

"Мы видим, что и в 2016 году, и в 2017 году идет рост потребления. На 1,7% в этом году мы ожидаем прирост", — сказал он.

По данным "Системного оператора ЕЭС" (диспетчер энергосистемы) потребление электроэнергии в России в 2016 году выросло на 1,7% по сравнению с 2015 годом и составило 1,054 триллиона кВт.ч.

В ЕЭС России энергопотребление по итогам 2016 года составило 1,026 триллиона кВт.ч, что на 1,8% больше, чем в 2015 году. Без учета влияния дополнительного дня високосного года электропотребление по ЕЭС России и России в целом увеличилось на 1,5% и 1,4% соответственно.