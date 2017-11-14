Москва и Манила обсудили применение системы ГЛОНАСС на Филиппинах

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и президент Филиппин Родриго Дутерте на саммите АСЕАН. 13 ноября 2017

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и президент Филиппин Родриго Дутерте на саммите АСЕАН. 13 ноября 2017

МАНИЛА, 14 ноя – РИА Новости. Манила и Москва обсудили возможность использования российской навигационной системы ГЛОНАСС на Филиппинах, сообщила пресс-секретарь министра транспорта Филиппин Леа Кьямбао (Leah Quaimbao).

Заявление последовало после переговоров министров транспорта России и Филиппин Максима Соколова и Артура Тугаде.

"Что касается спутниковых навигационных технологий, изучат возможность использования системы ГЛОНАСС для реагирования на чрезвычайные ситуации на дорогах, мониторинга веса грузовиков и приложений для аэронавигации", — цитируют заявление Кьямбао местные СМИ.

Российская делегация во главе с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым находится в Маниле, где проходят мероприятия в рамках 31-го саммита АСЕАН.