Россия усилила контроль мясной продукции четырех бразильских предприятий

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Россельхознадзор ввел режим усиленного лабораторного контроля в отношении продукции четырех предприятий Бразилии, которые могут поставлять животноводческую продукцию в РФ, сообщает ведомство.

"Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору принято решение о введении усиленного лабораторного контроля в отношении продукции четырех бразильских предприятий, обладающих правом поставок животноводческой продукции на территорию России", — говорится в сообщении.

Отмечается, что причиной такого решения стало выявление несоответствий поступающей в РФ продукции требованиям законодательства. В частности, нарушения были выявлены в замороженной говядине предприятий Frigol S.A. и BS S/A, в свином замороженном мясе предприятия Pamplona Alimentos S/A и в мясе птицы предприятия JBS AVES LTDA.

При этом Россельхознадзор не исключает введение временных ограничений на поставки продукции этих предприятий, если будут выявлены повторные отклонения от существующих ветеринарно-санитарных требований РФ.