Власти Югры изучают идею реорганизации внутрирегиональных авиаперевозок

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 14 ноя — РИА Новости. Департаменту дорожного хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, а также авиакомпании "ЮТэйр" дано поручение подготовить предложения о реорганизации внутрирегиональных авиаперевозок с тем, чтобы лучше использовать имеющиеся ресурсы, сообщила во вторник губернатор региона Наталья Комарова.

"Я дала поручение нашему департаменту дорожного хозяйства и транспорта и авиакомпании "ЮТэйр" подготовить предложения о межмуниципальных, внутрирегиональных авиаперевозках, потому что я полагаю, что мы неэффективно используем имеющийся потенциал в автономном округе", — заявила глава региона, общаясь с журналистами в Ханты-Мансийске.

По ее словам, в настоящее время в Югре расположено три международных аэропорта, чего "нет ни в одном регионе", а также десяток аэропортов и площадок, которые могут принимать воздушные суда.

"Этого нет ни в одном регионе РФ, наверное, нигде в мире, и при этом доступность всей инфраструктуры минимальная", — добавила Наталья Комарова.

Указанная сфера, по мнению губернатора Югры, нуждается в переформатировании, и на эти цели окружные власти готовы нести расходы из бюджета.

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