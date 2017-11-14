МАНИЛА, 14 ноя — РИА Новости. Россия может в достаточно короткие сроки достичь роста экономики в 3%, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на пресс-конференции по итогам саммитов АСЕАН и ВАС.

Международный валютный фонд (МВФ) в октябре повысил прогнозы роста ВВП РФ на 2017 и 2018 годы до 1,8% и 1,6% соответственно на фоне общего укрепления финансовой стабильности, быстрого замедления инфляции, роста промышленности и укрепления рубля. Между тем глава представительства МВФ в России Габриель Ди Белла в ноябре заявила, что в долгосрочном периоде фонд прогнозирует рост экономики страны по 1,5% в год, хотя и считает возможным достичь роста в 3% за 7-10 лет.

В ответ на просьбу прокомментировать этот прогноз Медведев сказал: "Все макроэкономические условия вкупе с небольшим бюджетным дефицитом, который тоже снижается и в ближайшие годы может выйти уже в нулевую или даже профицитную фазу, дают основания полагать, что мы сможем достичь этих показателей в достаточно короткой перспективе".

Президент РФ Владимир Путин по итогам своего послания парламенту в прошлом году поручал правительству подготовить и утвердить комплексный план действий, предусматривающий меры для выхода российской экономики на темпы роста выше мировых не позднее 2019-2020 годов.

Между тем, согласно последнему базовому прогнозу Минэкономразвития, в 2017 году рост ВВП РФ составит 2,1%, в 2018 году он будет таким же, а в 2019 и 2020 годах ускорится незначительно — до 2,2% и 2,3% соответственно. Достижение планки в 3%, точнее — 3,1%, в 2020 году предусматривает только так называемый целевой вариант прогноза, для реализации которого, как говорил глава министерства Максим Орешкин, правительству необходимо принять еще ряд мер.