МАНИЛА, 14 ноя — РИА Новости. Россия может в достаточно короткие сроки достичь роста экономики в 3%, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на пресс-конференции по итогам саммитов АСЕАН и ВАС.
В ответ на просьбу прокомментировать этот прогноз Медведев сказал: "Все макроэкономические условия вкупе с небольшим бюджетным дефицитом, который тоже снижается и в ближайшие годы может выйти уже в нулевую или даже профицитную фазу, дают основания полагать, что мы сможем достичь этих показателей в достаточно короткой перспективе".
Между тем, согласно последнему базовому прогнозу Минэкономразвития, в 2017 году рост ВВП РФ составит 2,1%, в 2018 году он будет таким же, а в 2019 и 2020 годах ускорится незначительно — до 2,2% и 2,3% соответственно. Достижение планки в 3%, точнее — 3,1%, в 2020 году предусматривает только так называемый целевой вариант прогноза, для реализации которого, как говорил глава министерства Максим Орешкин, правительству необходимо принять еще ряд мер.